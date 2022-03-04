В лікарні ім. Мечникова рятують хлопця, пораненого під час обстрілу військами РФ Волновахи. Його доставили як невідомого із безліччю ран та розірваними легенями, - Риженко. ФОТО

В лікарню ім. Мечникова понад два тижні тому доставили молодого хлопця Данила з безліччю вогнепальних сліпих поранень, великою кількістю втраченої крові, з розірваними від вибухової хвилі легенями, двостороннім пневмотораксом. Окрім цього, через пошкодження очей він ще й втратив зір.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.І. Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Найжорстокіше катування – бачити вмираючого сина…Данило, 2000 р.н., спав у своєму ліжку у Волновасі, почув вибух, підійшов до вікна.

Останнє, що він побачив – спалах. Знепритомнів, вибуховою хвилею його викинуло із квартири. У стані коми його доставили до лікарні ім.Мечникова як невідомого із безліччю вогнепальних сліпих поранень, великою кількістю втраченої крові, з розірваними від вибухової хвилі легенями, двостороннім пневмотораксом. Найстрашніше, що скло та вибух пошкодили очі, критична втрата зору", - зазначає Риженко.

За його словами, батьки знайшли хлопця після двох тижнів пошуку у відділенні реанімації Мечникова. Вони впізнали сина за голосом.

Лікарка Катерина Краснопер третю добу з хлопцем. Вона теж приїхала із Донецької області у тяжкому 2014 році. Доглядає як за рідним сином. Вселяє надію Данилові, мамі та батькові, що зір хоч частково буде відновлено.

"Катерина каже мамі, – він розбитий не лише зовні, а й усередині, я з ним говорю як із найближчою мені людиною, показуючи перспективу його здоров'я та життя. Все жахливо. Весь цей жах побаченого ріже сильніше за будь-який скальпель. Ці моменти єднання важливіші за будь-які подяки та нагороди", - додав Риженко.

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