Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримали нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, який фотографував блокпост. У нього вилучено арсенал зброї.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції", - розповіли бійці 206 батальйону.

Сам Шуфрич пояснив свої дії так: "вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки".

Пізніше нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар написала, що Шуфрича забрала СБУ, вилучено арсенал зброї.

Воїн Олександр Погребиський опублікував таке відео



