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Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Бійці 206-го батальйону територіальної оборони у Києві затримали нардепа "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича, який фотографував блокпост. У нього вилучено арсенал зброї.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Шуфрич під'їхав під блокпост, вийшов з машини з охороною і почав фотографувати. Відповідно, був затриманий. При затриманні його охоронці намагались відстрілюватись. Зараз ми чекаємо поліцію і СБУ, щоб передати їм. Військові об'єкти або об'єкти, які використовуються військовими, фотографувати не можна. Він цілий і неушкоджений. Зброю у охоронців забрали. Теж передамо поліції", - розповіли бійці 206 батальйону.

Сам Шуфрич пояснив свої дії так: "вийшов сфотографуватися на тлі місцевої пам'ятки".

Пізніше нардеп "ЄС" Вікторія Сюмар написала, що Шуфрича забрала СБУ, вилучено арсенал зброї.

Воїн Олександр Погребиський опублікував таке відео

Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено) 01
Шуфрича затримали на блокпосту (оновлено) 02

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Немає жодного сумніву що воно зрадник...
  • xoxoxo
    Диверсант, точно!
  • Алик Коновалов
    Бутусов не добив, добийте падлюку.
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