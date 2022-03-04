Ніхто не боїться Путіна та росіян: Порошенко привіз шоломи та озброєння захисникам на блокпост біля Києва. ФОТОрепортаж

П'ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко привіз шоломи, рації та озброєння для українських воїнів, які охороняють в'їзди по дорозі з Бучі-Гостомеля на Київ. Також українським захисникам передадуть бронежилети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми Київ не здамо. І зробимо тут росіянам пекло за те, що вони сунулися до нас, за те, що вони вбивають мирних мешканців, дітей. За те, що вони ненавидять Україну і відмовляють нам у праві бути українським народом, відмовляють нам у праві мати власну, ось цю политу кров’ю і потом нашу українську землю", - наголосив лідер політсили.

За словами Порошенка, війська РФ у Києві зустрінуть потужний збройний опір. Також він заспокоїв жителів столиці.

"Київ сьогодні знаходиться під захистом можливо найкращих хлопців, бійців, офіцерів, сержантського складу, які мають бойовий досвід. Які не будуть хвилюватися, коли треба відкрити вогонь. Чекаємо російських танків для того, щоб їх знищити.

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Ніхто не боїться Путіна. Ніхто не боїться росіян. Ми вважаємо, що Путін після подій, які відбулися в Харкові, Маріуполі, Чернігові, вже не агресор. Путін уже вбивця, терорист і диявол. І його чекає доля у найкращому випадку – це лава підсудних в Гаазі", - наголосив п'ятий президент.

Бійці заявили Порошенку, що готові гідно зустріти ворога.

Член політради партії "Європейська Солідарність" Василь Зернецький повідомив:

"На нашому блок пості ці конструкції – я як інженер знаю, як збирати. Захищаємо наші північні рубежі, русня не пройде. Це тільки початок нашої роботи. Перетворюємо Київ на фортецю, щоб жодна падлюка не прийшла".

"Зараз усі допомагають. Чвари, які були до того, якісь незрозумілі моменти зараз відсутні. У нас у взводі є представники різних національностей, представники як мінімум чотирьох релігій, радикали, ліберали ... в одному взводі", – сказав учасник тероборони Артем Лісовець.

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