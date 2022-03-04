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Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

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Українські сили оборони збили два літаки окупантів на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ  про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Північ".

У повідомленні відзначається: "Фахівці Збройних Сил України збили два літака Су-25 (штурмовик) з ПЗРК "Ігла". Один з них впав в районі Корюковки-Мени, інший - на околицях Чернігова.

На фото - один з тих, хто майже три дні нещадно бомбив Чернігів і вбивав наших людей. Другого пілота - затримано.

Більше вони не нестимуть біди та смерть українцям. Вірте в свої Збройні Сили, вірте в своїх захисників!"

Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 01
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 02
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 03
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 04

Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 05
Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК Північ 06

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Топ коментарі

  • Roman I 19915c5b
    Смерть москалям! Слава ЗСУ!!! ✊🇺🇦
  • Ancad Zener
    Яка краса!
  • Evgeniy Suhoteplyy
    оно что еще зигует?))
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