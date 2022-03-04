Два літаки російських окупантів знищено на Чернігівщині. Пілот одного ліквідований, другий - у полоні, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Українські сили оборони збили два літаки окупантів на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє у фейсбуці оперативне командування "Північ".

У повідомленні відзначається: "Фахівці Збройних Сил України збили два літака Су-25 (штурмовик) з ПЗРК "Ігла". Один з них впав в районі Корюковки-Мени, інший - на околицях Чернігова.

На фото - один з тих, хто майже три дні нещадно бомбив Чернігів і вбивав наших людей. Другого пілота - затримано.

Більше вони не нестимуть біди та смерть українцям. Вірте в свої Збройні Сили, вірте в своїх захисників!"











