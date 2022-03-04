Окупанти кидають власну техніку під Харковом. ФОТО

Російські військові кидають власну бойову техніку. Такі дії окупантів зафіксовано в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог залишає свою техніку під Харковом. Після того, як українська артилерія підбила ворожий танк, який намагався просунутися в місто, група бійців Фрайкора вирушила на пошук і ліквідацію екіпажу російських терористів", - сказано в повідомленні.

Екіпаж відразу втік і залишив зброю і техніку.

"Ось так деморалізовані росіяни кидають своє озброєння, яке тепер буде служити нашим військовим для захисту України!" - розповіли наші військові.

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