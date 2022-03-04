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Окупанти кидають власну техніку під Харковом. ФОТО

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Російські військові кидають власну бойову техніку. Такі дії окупантів зафіксовано в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ворог залишає свою техніку під Харковом. Після того, як українська артилерія підбила ворожий танк, який намагався просунутися в місто, група бійців Фрайкора вирушила на пошук і ліквідацію екіпажу російських терористів", - сказано в повідомленні.

Екіпаж відразу втік і залишив зброю і техніку.

"Ось так деморалізовані росіяни кидають своє озброєння, яке тепер буде служити нашим військовим для захисту України!" - розповіли наші військові.

Окупанти кидають власну техніку під Харковом 01

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Окупанти кидають власну техніку під Харковом 02

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Кацапы ,тикать вам надо с Украины ,со всех ног тикать ,бо мы вас всех завалим к ебеням ...
  • Максім ХОЙ 07fb0949
  • Ivan Franko
    Я думал что вы Азав?Як би це був Азов то ти би ссався стоя)))
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