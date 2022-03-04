Окупанти кидають власну техніку під Харковом. ФОТО
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Російські військові кидають власну бойову техніку. Такі дії окупантів зафіксовано в Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Ворог залишає свою техніку під Харковом. Після того, як українська артилерія підбила ворожий танк, який намагався просунутися в місто, група бійців Фрайкора вирушила на пошук і ліквідацію екіпажу російських терористів", - сказано в повідомленні.
Екіпаж відразу втік і залишив зброю і техніку.
"Ось так деморалізовані росіяни кидають своє озброєння, яке тепер буде служити нашим військовим для захисту України!" - розповіли наші військові.