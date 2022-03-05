Війська РФ обстріляли житлові квартали Сєверодонецька. 8 людей постраждали, двоє загинули, - Гайдай. ФОТО

Війська РФ сьогодні обстріляли житлові квартали Сєверодонецька. 8 людей постраждали, двоє загинули внаслідок обстрілу.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"5.03.2022. Сєвєродонецьк. Вілєсова 21а, вісім постраждалих, двоє загиблих. Після того як зранку ВСУ відбили черговий наступ на обласний центр, ворог вирішив помститися, обстрілюючи житлові квартали", - йдеться у повідомленні.

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