Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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У Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.
"Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник", - написал он.
В ОК "Північ" уточнюють: "Один з льотчиків взятий в полон для трибуналу в Гаазі. При ньому всі докази їхніх злочинів проти українського народу".
Нагадаємо, 5 березня на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик.