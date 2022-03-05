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Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм глави Чернігівської ОВА В’ячеслава Чауса.

"Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник", - написал он.

Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 01
Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новітній літак окупантів Су-35 збив у небі над Черніговом мобілізований з Укрпошти капітан за допомогою ПЗРК "Ігла-1" 1985 року випуску. ФОТО

Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 03

В ОК "Північ" уточнюють: "Один з льотчиків взятий в полон для трибуналу в Гаазі. При ньому всі докази їхніх злочинів проти українського народу".

Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 04
Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 05
Одного з пілотів збитого у Чернігові російського СУ-25 затримано, другий - знищений 06

Нагадаємо, 5 березня на околицях Чернігова фахівці ППО збили ще один ворожий штурмовик.

Також читайте: ЗСУ знищили три російські штурмовики Су-25 та три вертольоти окупаційних військ, - Повітряні Сили

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Топ коментарі

  • botoks
    карлосон йобаний
  • Roman Skripnik
    Второй пилот 200
  • vitaliymkua
    Жив як підар, і здох як підар.
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