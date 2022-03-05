Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС. ФОТО
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Захисники України взяли в полон двох російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"День десятий. Під час боїв військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка взяли в полон двох окупантів, яких Путін послав на вірну смерть. Їм пощастило, вони живі. Іншим оркам не пощастило. Їхні нікому не потрібні трупи залишилися на полі бою. Перемога за нами!", - йдеться у повідомленні.