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Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС. ФОТО

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Захисники України взяли в полон двох російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"День десятий. Під час боїв військовослужбовці 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка взяли в полон двох окупантів, яких Путін послав на вірну смерть. Їм пощастило, вони живі. Іншим оркам не пощастило. Їхні нікому не потрібні трупи залишилися на полі бою. Перемога за нами!", - йдеться у повідомленні. 

Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС 01
Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС 02
Захисники України взяли в полон двох російських окупантів, - ООС 03

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Топ коментарі

  • Sytnyk Igor
    Сука.. які ж вони опудала, блять.. Вєдущая армія міра.. Фу, нищота..
  • Йцу Кенг 07b0c614
    не знаю откуда инфа, но пишут такое:

    Александр Коваленко
    @zloy_odessit

    Виктор Медведчук пытался повеситься. Успели вытащить из петли. Похоже кум понимает какая надвигаемся им 3,14зда...
  • владимир культенко
    бомжі якісь
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