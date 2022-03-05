Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську. ФОТО
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Правоохоронці спільно із представниками територіальної оборони в місті Лисичанськ на Луганщині затримали чергового коригувальника вогню окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевих правоохоронців.
"Національною поліцією разом з представниками Територіальної оборони в місті Лисичанськ Луганської області затримано чергового коригувальника. Спільна робота національної поліції та Територіальної оборони вже дає свої плоди. Підтримуємо порядок і ведемо країну до перемоги! Долучайтесь до Тероборони Луганщини. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.