Новини Фото • Війна

Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську. ФОТО

22 75734
Правоохоронці спільно із представниками територіальної оборони в місті Лисичанськ на Луганщині затримали чергового коригувальника вогню окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевих правоохоронців. 

"Національною поліцією разом з представниками Територіальної оборони в місті Лисичанськ Луганської області затримано чергового коригувальника. Спільна робота національної поліції та Територіальної оборони вже дає свої плоди. Підтримуємо порядок і ведемо країну до перемоги! Долучайтесь до Тероборони Луганщини. Все буде Україна!", - йдеться у повідомленні.

Чергового коригувальника вогню окупантів затримано в Лисичанську 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано корегувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром: йому загрожує 15 років ув’язнення

Топ коментарі

  • Borya Telegin
    Ну этих-то можно сразу после съёмки выводить в распыл.Мыши знали на что шли
  • Roman I 19915c5b
    Тварюка!
  • Gyro
    Розстріляти після допиту💥
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини