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"Не надо нас кормить! Хватит убивать!", - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської "гуманітарки". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Українці в окупованому Бердянську Запорізької області вийшли вранці 5 березня на мітинг проти російських агресорів та масово відмовляються приймати від них так звану "гуманітарну допомогу".

Про це повідомляє Держспецзв'язку та місцеве видання PRO.berdiansk, передає Цензор.НЕТ.

На опублікованому Держспецзв'язку відео українці стоять із державними прапорами та скандують "Україна – понад усе".

PRO.berdiansk зазначає, що з ранку 5 березня у різних районах Бердянська з'явилися авто з "гуманітаркою" від окупантів. Деякі жителі вишикувалися у черзі за їжею, але більшість бердянців вийшли на мітинги.

Журналісти пишуть, що мітинг проводять на майдані Єдності, а також на вулиці Північній біля супермаркету АТБ.

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Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 01
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 02

Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 03
Не надо нас кормить! Хватит убивать!, - Бердянськ протестує проти окупантів та масово відмовляється від російської гуманітарки 04

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Топ коментарі

  • Константин См
    в "вєжлівих людєй" суки граються, стару платівку запсутили? - ХЄР вам, вже цей номер не прокатить, вам ніхто не вірить, свинособаки мокшанські!
  • Константин См
    не відповідайте кремлеботам - кидайте їх в спам
  • Сергей Яковлев e7f4e3fd
    А чого їх ніхто не хоче бачити в своїх містах?
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