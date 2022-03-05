Російський танк на Чернігівщині знищили завдяки чат-боту. ФОТО
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Підбитий танк поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині вдалося завдяки інформації, яку місцеві мешканці надали через чат-бот.
Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.
Інформацію про танк захисники отримали через офіційний чат-бот.
СБУ просить надсилати інформацію чітко й структуровано:
- Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
- Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
- Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
- Особливі прикмети підозрілих осіб
"Нищимо окупантів далі! Разом переможемо!" - закликали в спецслужбі.