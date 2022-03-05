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Російський танк на Чернігівщині знищили завдяки чат-боту. ФОТО

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Підбитий танк поблизу села Велика Вісь на Чернігівщині вдалося завдяки інформації, яку місцеві мешканці надали через чат-бот.

Про це повідомляє Служба безпеки України, інформує Цензор.НЕТ.

Інформацію про танк захисники отримали через офіційний чат-бот

СБУ просить надсилати інформацію чітко й структуровано:

  1. Місто, область події, час виявлення, геолокація (якщо можливо)
  2. Кількісний склад помічених сил ворога та їхній тип
  3. Додаткова інформація про напрями руху, мету та цілі
  4. Особливі прикмети підозрілих осіб

"Нищимо окупантів далі! Разом переможемо!" - закликали в спецслужбі.

Російський танк на Чернігівщині знищили завдяки чат-боту 01

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Топ коментарі

  • MAKAROV ddf66d11
    Ото русня удивилась небось. Хотя судя по танку там с джевелина влетело, экипаж сразу на атомы разложило, даже портянок от них не осталось.
  • Solomon c5c4359c
    Четыре трупааа возле танка, дополнят утренний пейзаж...
  • олег дулик
    Хто навів того і металолом.Так і діло піде веселіше.
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