Окупанти розкидали в Маріуполі вибухівку під виглядом дитячих іграшок. ФОТО

Російські окупанти вдалися до цинічних дій у Маріуполі. Зокрема, вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок. Місцева влада попереджає про загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Маріупольську міську раду.

"Окупаційні російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидаються вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок", - йдеться в повідомленні.

Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.

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