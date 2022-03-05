Окупанти розкидали в Маріуполі вибухівку під виглядом дитячих іграшок. ФОТО
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Російські окупанти вдалися до цинічних дій у Маріуполі. Зокрема, вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок. Місцева влада попереджає про загрозу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Маріупольську міську раду.
"Окупаційні російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидаються вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок", - йдеться в повідомленні.
Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.