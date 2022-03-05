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Окупанти розкидали в Маріуполі вибухівку під виглядом дитячих іграшок. ФОТО

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Російські окупанти вдалися до цинічних дій у Маріуполі. Зокрема, вони почали розкидати вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок. Місцева влада попереджає про загрозу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на Маріупольську міську раду.

"Окупаційні російські війська сягнули надцинізму. У місті розкидаються вибухонебезпечні предмети у вигляді дитячих іграшок", - йдеться в повідомленні.

Окупанти розкидали в Маріуполі вибухівку під виглядом дитячих іграшок 01

Місцевих жителів просять не підіймати підозрілі предмети та навіть не торкатися їх. Це вкрай небезпечно.

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Топ коментарі

  • Ла-ла-ла-ла
    Все вернеться на парашу, їхнім мілітаризованим личинкам.
  • Alexandr Nazarenko 2cc7b435
    Спалить москву до тла разом с кацапами!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ПОСЕЯВШИЙ ВЕТЕР-ПОЖНЁТ БУРЮ...
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