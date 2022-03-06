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Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО (Оновлено)

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Війська РФ обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 01
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 02
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 03

Саме такі бомби сьогодні впали на подвір'ї приватної оселі, коли поруч впав збитий українськими військами російський літак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда увидел все это воочию - я ох#рел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО

"Дожилися по мирних житлових будинках почали кидати авіабомби ФАБ-500, які використовуються для військово-промислових об'єктів! Вони точно не для житлових будинків!", - написала у соцмережі "Фейсбук" Вероніка Рибак.

Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 04
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 05
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 06
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 07
Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500 08

Як повідомлялось, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили у небі над Черніговом ворожий літак СУ-25. Один пілот загинув, а другий - майор Олександр Красноярцев був затриманий.

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Топ коментарі

  • Шимус
    пля пипец она же 9тину складывает
  • Muron
    Это - эмбарго: в Россию пришел нефтяной "песец"


    А

    Сегодня в субботу завершится первый раунд гигантского тендера на 83 млн баррелей нефти в стране, проводимого "Роснефтью". Предложение распространяется на поставки флагманского сорта Urals с апреля по октябрь. Некоторые трейдеры заявили, что "Роснефть" может тендер отменить, учитывая текущее состояние рынка.

    Аналитики Bloomberg пишут: "Эта сделка станет "лакмусовой бумажкой того, на какой долгосрочный риск готовы пойти те, кто все еще имеет дело с Россией".

    На этой неделе некоторые российские нефтяные компании приняли решение сократить добычу нефти.

    Санкции, затрудняющие платежи, репутационные риски, которые компании не желают не нести, имея дело с РФ, трудности с поиском танкеров для погрузки нефти в российских портах вынуждают западных трейдеров отказываться от российской нефти.

    Де факто - это эмбарго. И это - п*здец.

    Тот самый п*здец, который пришел в Россию.
  • буков
    Треба було їй ще це скинути -
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