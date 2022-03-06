Збитий над Черніговом літак обстрілював місто авіаційними бомбами ФАБ-500. ФОТО (Оновлено)

Війська РФ обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.







Саме такі бомби сьогодні впали на подвір'ї приватної оселі, коли поруч впав збитий українськими військами російський літак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Когда увидел все это воочию - я ох#рел!", - збитий російський пілот Красноярцев про звірства Росії в Україні. ВIДЕО

"Дожилися по мирних житлових будинках почали кидати авіабомби ФАБ-500, які використовуються для військово-промислових об'єктів! Вони точно не для житлових будинків!", - написала у соцмережі "Фейсбук" Вероніка Рибак.











Як повідомлялось, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили у небі над Черніговом ворожий літак СУ-25. Один пілот загинув, а другий - майор Олександр Красноярцев був затриманий.