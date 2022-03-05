Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У збитому над Черніговом ворожому літаку СУ-25 один пілот вижив, другий розбився. Обидва пілоти брали участь у проведенні ракетно-бомбових ударів по Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm і Telegraf.

Льотчик, що розбився, майор Кріволапов, на момент операції в Сирії був капітаном, штурманом фронтового бомбардувальника Су-24, в/ч 69806. Підполковника йому тепер дадуть лише посмертно.

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"В Сирії вони спокійно тренувались бомбити по цілях без урахування наявності у суперника ППО. В Україні виявилось, що сучасна російська авіація не готова воювати проти більш менш організованої армії", - йдеться у повідломленні.

Російського полоненого пілота Красноярцева також було помічено у Сирії.

У 2017 році, під час візиту Володимира Путіна до Сирії, Красноярцева було помічено серед пілотів, які зустріли Путіна.

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