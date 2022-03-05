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Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У збитому над Черніговом ворожому літаку СУ-25 один пілот вижив, другий розбився. Обидва пілоти брали участь у проведенні ракетно-бомбових ударів по Сирії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm і Telegraf.

Льотчик, що розбився, майор Кріволапов, на момент операції в Сирії був капітаном, штурманом фронтового бомбардувальника Су-24, в/ч 69806. Підполковника йому тепер дадуть лише посмертно.

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"В Сирії вони спокійно тренувались бомбити по цілях без урахування наявності у суперника ППО. В Україні виявилось, що сучасна російська авіація не готова воювати проти більш менш організованої армії", - йдеться у повідломленні.

Російського полоненого пілота Красноярцева також було помічено у Сирії.

У 2017 році, під час візиту Володимира Путіна до Сирії, Красноярцева було помічено серед пілотів, які зустріли Путіна.

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Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 01
Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 02
Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 03
Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію 04

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Топ коментарі

  • Aleksey NotBad
    Антиасадовцы, с вас магарыч
  • ятутсовсемрядом
    підар іпаний
  • Олександр Ивашин
    "Сирийскими" летчиками должен занятся МУС , в Гааге. И за Сирию , и за Украину должньі ответить , отпускать и менять не стоит . Имхо
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