Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

Пілота із російського літака, збитого військовослужбовцями 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, знайдено мертвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресштаб 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

"Ми нарешті знайшли льотчика та сам Су-25, який нещодавно збили сили ППО Виговців. На жаль, йому пощастило трохи менше, ніж керманичу літака, що збила 1 ОТБр. А може і більше. Після бомбардувань житлових районів міста, нам здається, це заслужена нагорода", - йдеться у повідомленні.

Де саме було збито літак, та коли це сталося, не повідомляється.

Як повідомляє оперативне командування "Північ", цей літак ворога було збито на північному напрямку.









