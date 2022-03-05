Новини Фото • Війна

Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж

54 11897
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр. ФОТОрепортаж
Пілота із російського літака, збитого військовослужбовцями 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, знайдено мертвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресштаб 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського.

"Ми нарешті знайшли льотчика та сам Су-25, який нещодавно збили сили ППО Виговців. На жаль, йому пощастило трохи менше, ніж керманичу літака, що збила 1 ОТБр. А може і більше. Після бомбардувань житлових районів міста, нам здається, це заслужена нагорода", - йдеться у повідомленні.

Де саме було збито літак, та коли це сталося, не повідомляється. 

Як повідомляє оперативне командування "Північ", цей літак ворога було збито на північному напрямку.

Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 01
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 02
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 03
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 04
Знайдено мертвим пілота та уламки збитого російського Су-25, - 58 ОМБр 05

Топ коментарі

  • Шимус
    сгорел на работе мля
  • Dr. Liwsy 361dd057
    Чому в ретуші? Тут усі свої. Й не таке бачили.
  • Aleksey NotBad
    Какой то у него нездоровый цвет лица
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини