ППО України збила російський літак у Очакові (оновлено). ФОТО

У суботу, 5 березня, в Одесі протиповітряна оборона знищила літак Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на речника Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

"Дуже гарно відпрацювала наша система ППО. За даними, які є на цю хвилину, знищено ще один ворожий літак. Можливо, ці дані зміняться з користю для нас, й стане більше збитих ворогів", - заявив він.

Пізніше командування повітряних сил уточнило, що літак збито у м. Очаків.

"Так, сьогодні, 5 березня, під час чергового нальоту авіації один з наших військових моряків збив літак Російської Федерації, а саме Су-25. Пілотів взято у полон.

Слід зазначити, що збитий літак вилетів у свій "останній" політ із захопленого у 2014 році аеродрому у м. Саки (Новофедорівка)", - йдеться у повідомленні.