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Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст. ФОТО

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Евакуація людей із міста залізничним транспортом зірвалася через пошкодження колії окупантами. Тепер вони намагаються перетнути міст, раніше підірваний ЗСУ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Фокус".

Жителі Ірпеня, що зазнав масштабних авіаударів російської військової авіації, поспіхом залишають зруйноване місто. Люди перетинають раніше підірваний ЗСУ міст між Бучею та Ірпенем.

Деяким громадянам допомагають люди в уніформі, подаючи руки та переводячи через руїни.

За словами мера міста Олександра Маркушина, сьогодні о 10 годині жінки, діти та літні люди повинні були евакуюватися з міста потягами, проте внаслідок пошкодження ворожим снарядом колії це стало неможливим. Тоді людей попросили перейти до іншого місця, звідки їх мають забрати автобуси для транспортування на залізничний вокзал Києва.

Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 01
Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 02

Під час нальотів ворожої авіації люди ховаються під мостом.

Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 03
Мешканці Ірпеня евакуюються із міста через підірваний міст 04

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    шоб ти ***** падло сдох...
    стільки горя від твоєї параної і шизофренії...
  • віктор федорович 31ee1569
    Не одного...146 мільйонів...
  • MMM YYY f12c8760
    Я не считаю что они бегут. Они покидают город .Бегут аккупанты.
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