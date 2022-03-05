У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги. ФОТОрепортаж+ВІДЕО
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У Марківці Луганської області, куди війська окупантів увійшли ще 24 лютого, відбувся проукраїнській мітінг.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Геннадія Єфіменка.
"Марківка. Ранок 5 березня. Луганщина. До Марківки війська окупантів увійшли ще 24 лютого", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють місцеві мешканці, вчора вони також виходили з протестами до окупантів з вимогою піти.
Проукраїнський мітинг відбувся також у Білокуракиному.