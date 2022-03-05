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У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги. ФОТОрепортаж+ВІДЕО

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У Марківці Луганської області, куди війська окупантів увійшли ще 24 лютого, відбувся проукраїнській мітінг.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Геннадія Єфіменка.

У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 01
У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 02

"Марківка. Ранок 5 березня. Луганщина. До Марківки війська окупантів увійшли ще 24 лютого", - йдеться у повідомленні.

У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 03

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У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 04
У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 05
У захоплених окупантами Марківці та Білокуракиному на Луганщині відбулися проукраїнські мітінги 06

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Як повідомляють місцеві мешканці, вчора вони також виходили з протестами до окупантів з вимогою піти.

Проукраїнський мітинг відбувся також у Білокуракиному.

Топ коментарі

  • Tommy Lee
    Мужні люди. Громадяни.
  • Lvbnhj
    Коротко
    ..
    Цю націю не зломити
    Тримаймося. Ми переможемо.
    ...
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Irada
    Ну нет военторга там с автоматами. Не с вилами же теробороне идти на орков.
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