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На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А. ФОТО

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Військові Збройних Сил України захопили російські танки Т-90А у робочому стані.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Мілітарний.

На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А 01

Бронетехніку у кількості двох одиниць було захоплено на півдні України, у якій області – не уточнюється.

На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А 02

Захоплені танки Т-90А російських військових мають на башті захисну решітку.

На південному напрямку ЗСУ захопили танки Т-90А 03

Довідково: Т-90 – створений в кінці 1980 — початку 1990-х років як глибока модернізація танка Т-72Б. Т-90А — модифікація Т-90, з двигуном В-92С2 потужністю 1000 к. с., поліпшеним тепловізійним обладнанням, встановлена ​​зварена башта з динамічним захистом проти бронебійного підкаліберного снаряда.

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Топ коментарі

  • Бандерівець
    То просто треш якийсь...
    І це друга армія в світі...
  • Артем Шаборонко
    А хваленая армата таки оказалась картонкой
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Мангал
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