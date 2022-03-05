Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж
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На Чернігівщині підрозділами військ оперативного командування"Північ" сьогодні були розбиті сили противника, чим вкотре запобігли їх просування у сторону столиці України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Північ"
"Російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли. Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон.
Натомість українські захисники впевнено тримають лінію оборони, готові до останнього стояти на захисті регіону, держави та її народу", - відзначаться у повідомленні.