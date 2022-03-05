Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

На Чернігівщині підрозділами військ оперативного командування"Північ" сьогодні були розбиті сили противника, чим вкотре запобігли їх просування у сторону столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Північ"

"Російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли. Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон.

Натомість українські захисники впевнено тримають лінію оборони, готові до останнього стояти на захисті регіону, держави та її народу", - відзначаться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колони військ РФ намагалися прорватись у бік Дніпропетровщини з боку Балаклії, ЗСУ знищили техніку та живу силу ворога







