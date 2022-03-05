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Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

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На Чернігівщині підрозділами військ оперативного командування"Північ" сьогодні були розбиті сили противника, чим вкотре запобігли їх просування у сторону столиці України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці ОК "Північ"

"Російська техніка спалена та виведена з ладу, окупанти втекли. Утім їх це не врятує: російські ворожі солдати не мають харчів, палива, вони деморалізовані та готові здаватися в полон.

Натомість українські захисники впевнено тримають лінію оборони, готові до останнього стояти на захисті регіону, держави та її народу", - відзначаться у повідомленні.

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Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 01

Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 02
Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 03
Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 04
Колона окупантів розбита на Чернігівщині, - ОК Північ 05

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Топ коментарі

  • КузьмичUA
  • Вася Шевченко f77d76ba
    красивое !!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    та ніхто там довго блукати не буде ))) там жеж є мисливці і грибники-провідники, добре знаючи ті посадки)))
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