Кулеба та Блінкен зустрілись на українсько-польському кордоні: Обговорили санкції проти РФ та постачання зброї. ФОТО

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з державним секретарем США Ентоні Блінкеном на кордоні України та Польщі.

Про це повідомляє пресслужба МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

Глава української дипломатії прибув до місця переговорів із українського боку, а його американський колега — з боку Польщі.

Ключовими темами розмови стали подальші болісні санкції проти Росії, постачання додаткової зброї для захисту України, ізоляція Росії від світу за її агресію проти нашої держави.

"Україна переможе у цій війні, бо українці піднялися на Народну війну за свою землю, і правда на нашому боці. Питання у ціні перемоги. Якщо партнери продовжать діяти рішуче, збільшувати економічний і політичний тиск на РФ, надавати необхідну нам зброю, ціна буде нижчою для України. Це врятує багато життів", - заявив Кулеба.

Міністр висловив вдячність за безпрецедентні та швидкі кроки США та партнерів на захист України протягом десяти днів російського вторгнення, зокрема надання зброї.

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Сторони обговорили термінове посилення оборонних спроможностей України, зокрема у захисті неба від російської авіації та ракет, які бомблять житлові квартали міст і цивільних людей. Кулеба та Блінкен узгодили подальші кроки для посилення оборони України від варварських дій Росії в повітрі.

Глави дипломатій обговорили способи забезпечення ефективності санкцій проти Росії та закриття будь-яких можливих шляхів їхнього обходу.

Державний секретар підтвердив, що Сполучені Штати готові продовжити оборонну підтримку України та розглядають можливості додаткового посилення її оборонних спроможностей. Він звернув увагу на безпрецедентну глобальну хвилю на підтримку України в світі.

"Путін зробив жахливу, жахливу помилку в багатьох сенсах. Він вважав, що України не існує як незалежної держави. Український народ нині щодня доводить прямо протилежне. Сила, рішучість та цілеспрямованість українців з підтримкою США та всього світу врешті-решт переможе. Я кажу це прямо. Я погоджуюся з міністром Кулебою, шо питання у ціні перемоги. США налаштовані докласти максимум зусиль, щоб вона була якомога меншою", - підсумував Блінкен.

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