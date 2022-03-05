Новини Фото • Війна

"Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис", - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією. ФОТОрепортаж

24 31137
Російські окупанти бомбардували авіацією місто Чернігів. Під обстріл потрапили житлові будинки та цивільні.

Про це в Instagram розповіла жителька міста Юлія Матвієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"3.03.2022 я з трьома дітьми ховалась у коридорі. Ніби як дві стіни, всі правила .... але все за секунду, якщо не менше. Оглушливий звук і поштовх. Діти кричать, я не розумію, що відбувається. Все, як у тумані. Стіни, стеля, двері, вікна полетіли на нас. Наш будинок хвилею від удару авіаційної бомби рознесло. Але чудеса є, ми живі .... я вірю, тому що нереально було вижити .... Я закривавлена ​​в піжамі і тапочках домашніх, діти в шкарпетках без взуття в домашньому одязі, який в моїй крові, найменша 1,2 роки на руках, де в мене глибока рана і ллється кров... Це якийсь апокаліпсис...", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 3 березня російські окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках у центрі Чернігова.

Внаслідок бомбардування Чернігова російською авіацією загинули 47 осіб.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Збиті над Черніговом російські пілоти бомбили Сирію. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 01
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 02
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 03
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 04
Закривавлена, на руках діти, якийсь апокаліпсис, - мешканка Чернігова, яка пережила бомбардування російською авіацією 05

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • ex_ukrweb
    покажите это фото гандонам, которые не хотят небо нам закрыть, не передают средства ПВО и самолеты.
  • Павел Северин bc9b18a5
    Треба тицяти такі фотографії Солтенбергу, Трюдо та іншим.
  • Maksim Perepelitca
    Сказати що це жах , нічого не сказати . Ненависть до кацапні зашкалює . Не залишаючи місця іншим емоціям .
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини