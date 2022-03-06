Чотири вагони з гуманітарною допомогою прибуло до Запоріжжя. ФОТО

До Запоріжжя прибуло чотири вагони гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Вагони містять продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, ковдри, теплі речі. До міста надійшли також харчування та засоби гігієни для дітей, дитячі візочки.

"Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу. Допомога розподілятиметься штабом, піклуємось про тих, кому найважче", — зазначив Кирило Тимошенко.

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