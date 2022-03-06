Українські вертолітники нанесли на свої машини написи "За бабу Веру!", - ЗСУ. ФОТО
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Один із знаків розрізнення українських гелікоптерів напис "За бабу Веру" на хвостовій його частині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.
"Українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки відмінності: дві смуги білого кольору на хвостовій частині; на фюзеляжі намальовано ЖОВТЕ КОЛО а в ньому МЕНШЕ СИНЄ; на хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ"!!!! Напис може бути різних кольорів", - розповіли Сухопутні війська.