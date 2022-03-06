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Українські вертолітники нанесли на свої машини написи "За бабу Веру!", - ЗСУ. ФОТО

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Один із знаків розрізнення українських гелікоптерів напис "За бабу Веру" на хвостовій його частині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

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"Українські вертольоти мають на своїх бортах наступні знаки відмінності: дві смуги білого кольору на хвостовій частині; на фюзеляжі намальовано ЖОВТЕ КОЛО а в ньому МЕНШЕ СИНЄ; на хвостовій частині присутній напис "ЗА БАБУ ВЕРУ"!!!! Напис може бути різних кольорів", - розповіли Сухопутні війська.

Українські вертолітники нанесли на свої машини написи За бабу Веру!, - ЗСУ 01

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Українські вертолітники нанесли на свої машини написи За бабу Веру!, - ЗСУ 02
Українські вертолітники нанесли на свої машини написи За бабу Веру!, - ЗСУ 03

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Топ коментарі

  • A rt fb16bfd9
    😁 В Нью-Йорке россиянин додумался наклеить на машину Z, после чего … его машина внезапно поломалась
  • Alex Alex 3b1a281f
    Люди, піднімайте НАРОД Білорусі та Молдови забирати СВОЇ Землі....

    в них є унікальна можливість ЦЕ ЗАРАЗ почати! іншої можливості в них НЕ буде... або тільки через 100 років!
    Постіть по всюду:

    ВСІ НА БОРОТЬБУ з рашизмом-путінізмом! Зараз або Ніколи!!!
    Завтра, може бути Пізно!

    БОРІТЕСЯ.....ПОБОРЕТЕ!!

    раSSія це імперія зла і брехні!!
  • Garry Grant
    ****,смоталось за три-девять земель со своего свинарника( в США, Карл!) и все равно,***** такая продолжает скрепопоносить мечтая чтобы засрашка захватила Америку и весь мир. Кацапизм-это вирус..эпидемия,которую надо лечить кардинальными методами.
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