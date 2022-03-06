Російські окупанти всю ніч обстрілювали Ізюм та здійснили декілька авіанальотів. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують нищити українські міста. На Харківщині ворог силами до 2 батальйонних тактичних груп намагається захопити місто Ізюм.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"Українські захисники стійко обороняють населений пункт, тому противник вдався до своєї підступної та злочинної практики – обстрілів житлових кварталів. Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма. Інформація щодо постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Підкерслюється, що нелюди ведуть справжній геноцид українського народу. Дії російських окупантів нічим не відрізняються від тактики фашистських військ.

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