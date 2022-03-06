Більшість особового складу батальонно-тактичної групи окупантів, розбитої під Миколаєвом, - зрадники, що у 2014 році перейшли з України в РФ, - СБУ

Путін сам підправив зрадників на вірну смерть в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Карма в дії! Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу – колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму. Відтоді СБУ поіменно визначила кожного зрадника і чекала нагоди, щоб покарати їх, оскільки вони переховувалися на тимчасово окупованій території", - йдеться у повідомленні.

Тепер Путін "допоміг" СБУ притягнути винних до відповідальності – сам відправив зрадників на вірну смерть в Україну.

Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.

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"У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників. Список тих, на кого чекає правосуддя СБУ, поповнився. Докладаємо усіх зусиль, щоб усі вони були покарані!", - резюмували в СБУ.