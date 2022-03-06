Російська авіація розбомбила село Мархалівка на Київщині: шестеро мирних мешканців загинули, серед них одна дитина, - Бутусов. ФОТО

4 березня російська авіація розбомбила село Мархалівка Київської області. В результаті загинуло шестеро мирних мешканців, середи яких одна дитина.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

"4 березня російська авіація розбомбила село Мархалівка Київської області. Загинуло п'ять дорослих місцевих мешканців та одна дитина. Путін проводить "спецоперацію по боротьбі з нацизмом" - більшість жертв під час ударів по населених пунктах становлять цивільні люди", - зазначив Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірпені точаться важкі бої, залізничне сполучення з Києвом знищене, Бородянки майже нема, - голова Київської ОВА Кулеба

Також читайте: Від початку вторгнення Росії в Україну загинули 32 дитини, 70 зазнали поранень, - Денісова