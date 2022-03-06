"Путін Капут": у Казахстані люди вийшли на мітинг на підтримку України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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В Алмати організували мітинг проти вторгнення Росії в Україну.
Про це УНІАН розповів журналіст Аян Шаріпбаєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зранку в Алмати відбувається мітинг проти вторгнення Росії в Україну. Люди зібралися у сквері", - повідомив Шаріпбаєв.
На мітинг жителі Алмати вийшли з плакатами "Ні війні", "Руки геть від України", "Stop Putler". Практично всі прийшли на мітинг з українськими прапорами.
Люди кричать: "Путін Капут" і "Путін х#ло".
"До кінця мітингу було тисяч п'ять", - додав Шаріпбаєв. За його словами, людей в Алмати не розганяють, оскільки мерія дала дозвіл на проведення мітингу.