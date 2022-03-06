Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. ФОТОрепортаж

Донеччина знову під обстрілами російських окупантів.

Цензор.НЕТповідомляє з посиланням нателеграм канал голови Донецької ВЦА . Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15.









Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують. Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

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