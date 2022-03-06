Новини • Війна

Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. ФОТОрепортаж

1362115
Донеччина знову під обстрілами російських окупантів.

Цензор.НЕТповідомляє з посиланням нателеграм канал голови Донецької ВЦА . Під вогонь окупантів потрапила низка будинків по бульвару Краматорський, найбільше постраждали номери 24, 18, 18-А, 21 та 15.

Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 01
Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 02
Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 03
Щонайменше 2 загиблих та велика кількість поранених - росіяни обстріляли житлові багатоповерхівки у Краматорську. 04

Зараз на місці працюють правоохоронці та експерти, встановлюючи точну кількість загиблих та поранених. Постраждалим людям надають допомогу медики. За потреби - госпіталізують. Фахівці не дали ще остаточного висновку, яка саме зброя була застосована. Орієнтовно, йдеться про крилату ракету - на кшталт такої, яку збили вчора поблизу Краматорська наші сили ППО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли з "Градів" територію Харківського фізтеху, де є ядерна установка, - СБУ

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Danilo Kosmina 10be22a1
    кацапы, вы все соучасники преступлений хйла
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    УСІ ВБИВЦІ ЩО ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ГОРІТИМУТЬ У ПЕКЛІ...
  • Shaken cocktail
    tvari ...
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини