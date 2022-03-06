Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Українські партизани знищили ворожий розвідувальний конвой під Харковом. ФОТО

5305136
Під Харковом на Павловому Полі українські партизани знищили ворожий розвідувальний конвой.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал ДвіЩ.



📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Каждая диверсия в тылу кацапских свиней, это спасенные жизни мирных людей, на дома которых не упадут кацапские снаряды.
  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    УВАГА! ХТО НА ВІЛЬНИХ ТЕРИТОРІЯХ: ЗВ'ЯЗУЙТЕСЬ ІЗ РОДИЧАМИ, ДРУЗЯМИ, ЗНАЙОМИМИ, ЩО ЗАРАЗ ПІД ОРКАМИ, ХАЙ ВОНИ НАДАЮТЬ ВАМ ІНФУ ПРО ПЕРЕМІЩЕННЯ ОРКІВ, ЯКЩО ВОНИ ПОБОЮЮТЬСЯ ДЗВОНИТИ НАПРЯМУ, А ВИ ВЖЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ ПО КАНАЛАХ ЗСУ ТА СБУ. ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВАЦАП, СИГНАЛ. ТАМ ХОЧ ЯКІЙСЯ ЗАХИСТ. ПЕРЕПИСКУ У МОБІЛЬНИХ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ ПЕРЕДАЧІ ІНФИ СТИРАЙТЕ.
  • Мобильный крематорий
    Минимум двое заняли стратегическую глубину. Вон разгрузки на фотках видно.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини