Українські партизани знищили ворожий розвідувальний конвой під Харковом. ФОТО
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Під Харковом на Павловому Полі українські партизани знищили ворожий розвідувальний конвой.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал ДвіЩ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Телеграм-канал ДвіЩ.
Каждая диверсия в тылу кацапских свиней, это спасенные жизни мирных людей, на дома которых не упадут кацапские снаряды.
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Минимум двое заняли стратегическую глубину. Вон разгрузки на фотках видно.