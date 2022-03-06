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"Заїжджена платівка": військовим ЗСУ на телефони знову приходять погрози. ФОТО

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Росіяни відправляють нашим військовим повідомлення з погрозами. Певно, більш розумних форм спілкування окупанти не знають.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє, посилаючись на пресслужбу Операції Об'єднаних сил  у фейсбуці.

"Заїжджена платівка" російських окупантів

Заїжджена платівка: військовим ЗСУ на телефони знову приходять погрози 01

Нічого нового російські пропагандисти придумати не можуть. Всі, хто був в районі проведення антитерористичної операції ще у 2014 році добре пам’ятають, як на телефони приходили погрози, або якісь незрозумілі повідомлення. Так і зараз до наших захисників почали знову приходити подібні смс. Та вони не лякають, а радше звеселяють українських бійців, бо така незграбна спроба психологічного впливу лише демонструє безпорадність російських "агентів впливу".

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Топ коментарі

  • Мистер Икс 00711c20
    Текст написан по дебильному ,надо писать ,мы найдём тебя и отсосём ...
  • Йцу Кенг 07b0c614
    4-я полицейская моторизованная дивизия СС
    4. SS-Polizei-Panzergrenadier-Division
  • belge
    А шо делать, если из своего - только кокошник? Всё спижженое: парламент, сенаторы, полиция, геббельсовская риторика, борщ, Поддубный. Королёв, Киевская Русь с богатырями. "Русскую" матрёшку у японцев с.издили. пельмени - у китайцев, и пр.
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