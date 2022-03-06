Депутати різних рівнів по всій Україні звертаються до держав-членів НАТО про закриття неба. ФОТО

Депутати Рівненської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Волинської, Миколаївської обласних рад звернулись до народів, глав держав та урядів, парламентів держав-членів НАТО про закриття неба над Україною.