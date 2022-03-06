Новини • Війна

Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО. ФОТО

4244171
Російські окупанти під час вторгнення до України взяли із собою парадну форму.

Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.

"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком.

Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення.

Як це можна пробачити?...", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Сили ССО полонили майора-окупанта, який в 2014 році зрадив Україну. ВIДЕО

Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО 01
Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО 02

📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Вашингтонский Обком


    @_Fashington

    ·
    5 мар.



    Путин очень скромен. Специально закрыл все соцсети, чтобы никто не узнал об его успехах
  • Evgeniy Tube
    Это не парадная, а похоронная
  • Evgeniy Suhoteplyy
    размерчик не подошел)) Слава Украине. Хороший кацап это мертвый кацап.
Дивитись усі коментарі

Матеріали за темою

ТОП-новини

всі новини