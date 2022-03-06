Російські окупанти везли із собою форму для параду, але щось пішло не так, - ССО. ФОТО
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Російські окупанти під час вторгнення до України взяли із собою парадну форму.
Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України, передає Цензор.НЕТ.
"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком.
Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення.
Як це можна пробачити?...", - йдеться в повідомленні.