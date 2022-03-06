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ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто. ФОТОрепортаж

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Українські військові під Сєверодонецьком розбили передовий загін російських окупантів.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Успішна контратака під Сєверодонецьком – українські воїни знищили передовий загін російських військ. Українська армія ефективно обороняє Сєверодонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі. Сьогодні в ході короткої контратаки наші підрозділи розгромили передовий загін противника, знищено 3 БМП та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За словами Бутусова, сили командування ООС успішно відбивають усі атаки окупантів та завдають їм великих втрат.

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ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 01
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 02
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 03
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 04
ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто 05

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Топ коментарі

  • Nature of Ukraine
    Добре що всіх вбили і не брали полонених. Всіх хто не кинув зброю тре вбивати...
  • Vika Lysenko
    Героям Слава ! Слава ЗСУ ! МОЛОДЦЫ ! НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН ! Украина ПОБЕДИТ РАШИСТСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ОККУПАНТОВ !
  • Саша Иванов 67f184a3
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