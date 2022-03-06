ЗСУ розбили передовий загін військ РФ під Сєверодонецьком: Знищено 3 БМП та два авто. ФОТОрепортаж
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Українські військові під Сєверодонецьком розбили передовий загін російських окупантів.
Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Успішна контратака під Сєверодонецьком – українські воїни знищили передовий загін російських військ. Українська армія ефективно обороняє Сєверодонецьк – ключовий вузол комунікацій на Донбасі. Сьогодні в ході короткої контратаки наші підрозділи розгромили передовий загін противника, знищено 3 БМП та два автомобілі", - йдеться в повідомленні.
За словами Бутусова, сили командування ООС успішно відбивають усі атаки окупантів та завдають їм великих втрат.