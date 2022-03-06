Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах. ФОТО

Найбагатший російський олігарх Олексій Мордашов сховав свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

142-метрова яхта Nord найбагатшої людини Росії олігарха Олексія Мордашова наразі перебуває біля Сейшельських островів.

Одну з найбільших яхт у світі було побудовано минулого року і це друга яхта олігарха.

Першу 63-метрову Lady M було заарештовано владою Італії в рамках санкцій ЄС під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

Літак Мордашова Bombardier Global 6000 23 лютого в переддень російського наступу на Україну вилетів із Сейшел до Москви.

І вже наступного дня знову повернувся на Сейшели.

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А через тиждень п'ятого березня борт повернувся до Москви, де перебуває і зараз.

В той час як яхта Мордашова продовжує залишатися біля Сейшельских островів.

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Олігарх Олексій Мордашов і його родина минулого року посіли перше місце у російському списку Форбс зі статками $29,1 млрд.

Російські ЗМІ зазначали, що до потрапляння під санкції Європейського Союзу через військову агресію Росії Мордашов встиг переписати свою частку у золотодобувній компанії Nordgold вартістю приблизно $1,1 млрд дружині.

Після потрапляння під санкції олігарх заявив що не має жодного стосунку "до виникнення геополітичної напруги", а військову агресію Росії назвав "трагедією двох братських народів".