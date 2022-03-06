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Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах. ФОТО

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Найбагатший російський олігарх Олексій Мордашов сховав свою 142-метрову яхту Nord біля Сейшельських островів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда.

142-метрова яхта Nord найбагатшої людини Росії олігарха Олексія Мордашова наразі перебуває біля Сейшельських островів.

Одну з найбільших яхт у світі було побудовано минулого року і це друга яхта олігарха.

Першу 63-метрову Lady M було заарештовано владою Італії в рамках санкцій ЄС під які Мордашов потрапив через військову агресію Росії в Україні.

Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах 01

Літак Мордашова Bombardier Global 6000 23 лютого в переддень російського наступу на Україну вилетів із Сейшел до Москви.

Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах 02

Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах 03

І вже наступного дня знову повернувся на Сейшели.

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Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах 04

А через тиждень п'ятого березня борт повернувся до Москви, де перебуває і зараз.

Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах 05

Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах 06

В той час як яхта Мордашова продовжує залишатися біля Сейшельских островів.

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Найбагатший російський олігарх Мордашов сховав яхту від санкцій на Сейшелах 07

Олігарх Олексій Мордашов і його родина минулого року посіли перше місце у російському списку Форбс зі статками $29,1 млрд.

Російські ЗМІ зазначали, що до потрапляння під санкції Європейського Союзу через військову агресію Росії Мордашов встиг переписати свою частку у золотодобувній компанії Nordgold вартістю приблизно $1,1 млрд дружині.

Після потрапляння під санкції олігарх заявив що не має жодного стосунку "до виникнення геополітичної напруги", а військову агресію Росії назвав "трагедією двох братських народів".

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Топ коментарі

  • Alexsander Sokoloff
    Ну и фамилиё...
    Вот уж исконно руцькое.
  • Василь Діжка
    Нехай ракушками обростає )))
  • Miraxcorp
    Задача:
    У мордашова яхта и лярд есть, и он "к войне не имеет отношения", а у вани яхты нет и денег тоже, но лезет убивать и, как следствие, погибать.
    Вопрос:
    Ваня вообще чем думает?
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