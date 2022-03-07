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Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ. ФОТО

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Джаред Айзекман - американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 - привіз допомогу для українських військових.

Про це пише у фейсбуці радник посольства України в Польщі Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще ... привіз першу партію "смаколиків". Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - написав Куць.

Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.

Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 01
Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 02
Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 03
Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ 04

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Топ коментарі

  • Urs
    лучше бы расейский сегмент от МКС отцепили. Гальюн и часовня там у кацманавтов есть, пусть автономно летают.
  • Онотоле Онотольевич
    Надіюсь смаколики для дерусифікації орків в неньці?
  • ьля
    а це, між іншим, показник рівня підтримки.
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