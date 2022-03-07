Командир екіпажу SpaceX доставив допомогу ЗСУ. ФОТО

Джаред Айзекман - американський бізнесмен, пілот і астронавт, командир екіпажу SpaceX Inspiration4 - привіз допомогу для українських військових.

Про це пише у фейсбуці радник посольства України в Польщі Олег Куць, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Джаред особисто прилетів, щоб висловити підтримку Україні, а ще ... привіз першу партію "смаколиків". Що там? Скоро дізнаєтеся. І це тільки початок", - написав Куць.

Українці подарували Айзекману синьо-жовтий прапор.







