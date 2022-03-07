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На Запоріжжі кадирівці обстріляли та переїхали танком авто "Укрпошти", яким розвозили пенсії: двоє загиблих. ФОТО

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У Запорізькій області російські військові обстріляли авто "Укрпошти" і переїхали його танком. Загинуло двоє співробітників пошти, які розвозили пенсії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на телеграм Запорізької обласної військової адміністрації.

"В суботу 5 березня, в Запорізькій області російські військові-кадирівці на танку обстріляли авто УКРПОШТИ та переїхали автомобіль.

На місці загинули чоловік та жінка.
Все це зафіксовано на фото.

На Запоріжжі кадирівці обстріляли та переїхали танком авто Укрпошти, яким розвозили пенсії: двоє загиблих 01

Співробітники УКРПОШТИ розвозили пенсії та пошту за маршрутом, який проходить через населені пункти Оріхів, Омельник, Єгорівка та Новоселівка. По дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка на зустріч цивільній машині в'їхав танк. Водій автомобіля взяв трохи вправо, щоб пропустити військову техніку. У відповідь російські солдати здалеку відкрили вогонь по цивільному автомобілю, а потім наїхали на нього.

На даний час цей автомобіль стоїть на дорозі між населеними пунктами Єгорівка та Новоселівка".

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    При словах" Нам сказали мы едем на учения"-стрелять в голову.
  • Мистер Икс 00711c20
    Пидаров ватных уничтожать безо всяких колебаний и сомнений !
  • олег иванов 9d1a2ffb
    ********.Не берите их в плен.Кацапские мрази.
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