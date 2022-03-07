Обгорілий пілот збитого російського Мі-8 - товаришам по службі: одумайтеся та вертайтеся додому. ВIДЕО 18+
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Російський окупант, пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович, котрий сильно обгорів під час збиття гвинтокрила, закликає росіян одуматися та не воювати проти України.
Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюся до товаришів по службі, припиніть ці дії та повертайтеся додому. Схаменіться та вертайтеся додому", - закликав він.