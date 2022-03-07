Обгорілий пілот збитого російського Мі-8 - товаришам по службі: одумайтеся та вертайтеся додому. ВIДЕО 18+

Російський окупант, пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович, котрий сильно обгорів під час збиття гвинтокрила, закликає росіян одуматися та не воювати проти України.