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Обгорілий пілот збитого російського Мі-8 - товаришам по службі: одумайтеся та вертайтеся додому. ВIДЕО 18+

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Російський окупант, пілот гелікоптера Мі-8, капітан Ілаєв Вадим Валерійович, котрий сильно обгорів під час збиття гвинтокрила, закликає росіян одуматися та не воювати проти України.

Відповідне відео опублікував у фейсбуці екснардеп Артем Вітко, інформує Цензор.НЕТ. 

"Звертаюся до товаришів по службі, припиніть ці дії та повертайтеся додому. Схаменіться та вертайтеся додому", - закликав він.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    ПРИВЕТ БРАТИШКА ИЗ УЛАНУ-ГДЕ!!!

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Шашлыки, вроде на майские обещали.
  • Підлога Маккартні
    ПРОШУ, этого оставляем в плену и не убиваем как я просил раньше. Пусть канает до последней минуты мразь. Без обезбалющих. Можно даже пирожок с чаем ему дать. Я разрешаю!!!
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