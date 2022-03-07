Окупанти на Житомирщині знищили пам'ятку архітектури - церкву 1862 року. ФОТО

У селі В'язівка Житомирської області російські загарбники знищили церкву Різдва Пресвятої Богородиці, що побудована в 1862 році.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення членкині ради в Українському товаристві охорони пам’яток історії та культури Ольги Рутковської у Facebook.

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"Сьогодні вночі в с.В'язівка колишнього Народицького району на Житомирщині, була цинічно знищена російськими загарбниками церква (Покровська) Різдва Пресвятої Богородиці, побудована в 1862 році.

Церква дерев’яна, на кам’яному фундаменті величаво піднімалася над тихоплинним берегом річки Жерев. Це пам’ятка архітектури національного значення, охоронний № 108", - написала вона.



