На сайті і в додатках Apple збирають гроші на підтримку Україні. ФОТО

Apple банерами та повідомленнями на своєму вебсайті та в деяких програмах закликає клієнтів допомогти Україні через пожертву ЮНІСЕФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Appleinsider.

Так, із п'ятниці Apple почала просувати прямі пожертви ЮНІСЕФ на своїх платформах.

На сайті Apple є банер із проханням "Пожертвувати на підтримку сімей, які постраждали від кризи в Україні".

"Подібний банер можна побачити в Apple News, на якому зазначено, що Apple "співпрацює з ЮНІСЕФ" і робить пожертви. Інші підказки також відображаються в App Store, розділі "Огляд" Apple Music і додатку Apple TV", - йдеться у повідомленні.

"Торкнувшись банера на iPhone або iPad, відкриється iTunes Store, тоді як на Mac запуститься Apple Music. Потім програма відображає запит на пожертвування з кількома запропонованими сумами в місцевій валюті користувача", - додає видання.

1 березня СЕО Apple Тім Кук закликав співробітників Apple підтримувати Україну грошима та додав, що подвоїть кожну пожертву.

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