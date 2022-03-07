На сайті і в додатках Apple збирають гроші на підтримку Україні. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Appleinsider.
Так, із п'ятниці Apple почала просувати прямі пожертви ЮНІСЕФ на своїх платформах.
На сайті Apple є банер із проханням "Пожертвувати на підтримку сімей, які постраждали від кризи в Україні".
"Подібний банер можна побачити в Apple News, на якому зазначено, що Apple "співпрацює з ЮНІСЕФ" і робить пожертви. Інші підказки також відображаються в App Store, розділі "Огляд" Apple Music і додатку Apple TV", - йдеться у повідомленні.
"Торкнувшись банера на iPhone або iPad, відкриється iTunes Store, тоді як на Mac запуститься Apple Music. Потім програма відображає запит на пожертвування з кількома запропонованими сумами в місцевій валюті користувача", - додає видання.
1 березня СЕО Apple Тім Кук закликав співробітників Apple підтримувати Україну грошима та додав, що подвоїть кожну пожертву.