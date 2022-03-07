Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське. ФОТО

Цинічна поведінка засланців окупанта не перестає вражати. Неподалік н.п Луганське Донецької області окупанти знищили пам‘ятник захиснику України, Василю Сліпаку, всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на Сході України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 30-ту окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького.

"Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ, посунувши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с.Логвинове. 29 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що монумент був встановлений в 2019 році командуванням 30 омбр спільно з волонтерами Олегом Ганжою, Хрипун Олегом та Гаврилюк Олександром.

"Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі. Самопожертва Василя Сліпака в ім‘я незалежної України завжди в наших серцях. Тож пам'ятник відновимо і цілісність країни теж. Ворог буду покараний за всі злочинні дії проти українського народу!", - зазначили в бригаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сквер імені Сліпака офіційно з'явився у Києві







