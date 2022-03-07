Окупанти знищили пам‘ятник захиснику України Василю Сліпаку біля н.п.Луганське. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 30-ту окрему механізовану бригаду ім. князя Костянтина Острозького.
"Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ, посунувши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с.Логвинове. 29 червня 2016 року Василь Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що монумент був встановлений в 2019 році командуванням 30 омбр спільно з волонтерами Олегом Ганжою, Хрипун Олегом та Гаврилюк Олександром.
"Ми не пробачимо окупанту таких низький дій, зовсім скоро кожен з них буде покараний та відчує "український мир" на власній шкірі. Самопожертва Василя Сліпака в ім‘я незалежної України завжди в наших серцях. Тож пам'ятник відновимо і цілісність країни теж. Ворог буду покараний за всі злочинні дії проти українського народу!", - зазначили в бригаді.