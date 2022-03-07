Ворог ударив по морському порту "Ольвія". ФОТО

Російські загарбники завдали ракетного удару по морському порту "Ольвія", що знаходиться в Миколаївській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook Міністерства інфраструтктури України.

"Щойно завдано удару по морському порту Ольвія. Постраждалих немає.

Територія, по якій завдано удару, належить на правах концесії катарській компанії "QTerminals Olvia".

Нагадаємо, що з початку повномасштабної фази війни проти України, росія також вчинила низку агресивних дій щодо суден в акваторії Чорного моря, зокрема іноземних торгових суден."

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти зайшли в аеропорт Миколаєва, ми їх виб'ємо звідти, - голова ОВА Кім. ВIДЕО