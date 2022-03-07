Батальйон тероборони "Скіф" у Василькові отримав зброю та спорядження. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Батальйон територіальної оборони "Скіф", який охороняє Васильків та південний напрямок поблизу столиці, отримав зброю та військове спорядження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", "скіфи" отримали кулемети ПКМ "Покемон", автомати, а також рації, спорядження та теплу зимову форму.

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"І формування 206-го батальйону, і батальйону "Скіф" дасть можливість знищити кожного загарбника, який наважиться атакувати Васильків. Васильків зараз переживає важкі часи. Кожен, хто проїде через місто, буде бачити зруйновані цивільні будинки ракетними і авіаційними обстрілами загарбника, який не цурається атакувати мирне населення. І ми продемонструємо і покажемо йому, як українці зустрічають ворогів", – сказав Петро Порошенко бійцям. Командир батальйону ТРО подякував за вкрай необхідне спорядження і зброю.









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Як відомо, з перших днів війни російські окупанти завдають ракетних і бомбових ударів по Василькову. Внаслідок обстрілів зруйновані цивільні будинки, бомбардування призвело до масштабної пожежі на місцевій нафтобазі.

Голова Васильківської ОТГ Наталя Баласинович подякувала Петру Порошенку за допомогу батальйону тероборони і зауважила – ворогу не вдасться зламати українських захисників.

"Ми всі разом – до перемоги. І я переконана, що завжди над Васильковом, як і над всією Україною, буде жовто-синій стяг і жодна нога окупанта не ступне", – говорить вона.

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Як відомо, Петро Порошенко окрім батальйону "Скіф" з перших днів російської агресії також взяв під патронат 206-й батальйон територіальної оборони Києва. Підрозділ захищає столицю, а також забезпечує евакуацію людей з Ірпеня.

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