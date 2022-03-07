Перші добровольці Інтернаціонального легіону вже на позиціях біля Києва, - Сухопутні Війська ЗСУ. ФОТО

Перші добровольці Інтернаціонального легіону тероборони вже почали свою службу в Україні, а саме на позиціях біля Києва.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва. Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії. Далі буде...", - йдеться в повідомленні.

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