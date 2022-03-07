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Перші добровольці Інтернаціонального легіону вже на позиціях біля Києва, - Сухопутні Війська ЗСУ. ФОТО

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Перші добровольці Інтернаціонального легіону тероборони вже почали свою службу в Україні, а саме на позиціях біля Києва.

Про це у Facebook повідомляють Сухопутні Війська ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Перші добровольці Інтернаціонального легіону Територіальної оборони України вже на позиціях на околицях Києва. Добровольці з США, Великої Британії, Швеції, Литви, Мексики, і навіть Індії. Далі буде...", - йдеться в повідомленні.

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Перші добровольці Інтернаціонального легіону вже на позиціях біля Києва, - Сухопутні Війська ЗСУ 01

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Alex K 8d0b77c0
    Той що всередині, з бородою - мабуть справжній Вікінг !!! Дякуємо, друзі!
  • Raisa Lenfer
    Щасти Вам хлопці.
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