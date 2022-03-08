Росія обстріляла житлові квартали Миколаєва забороненими касетними боєприпасами, - CIT. ФОТО

Вранці 7 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв, зокрема його житлові квартали, касетними боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомила незалежна аналітична група Conflict Intelligence Team (CIT), яка проаналізувала фото та відео наслідків обстрілу.

За даними аналітиків, житлові масиви та територію підприємства "Зоря – Машпроект", яке входить до структури "Укроборонпрому", обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Смерч" та "Ураган" (Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляла лише про обстріл "Смерчами" ).

На кадрах, знятих мешканцями Миколаєва, розслідувачі CIT побачили хвостові частини та залишки касетних бойових частин ракет і "Смерчу", і "Урагану".

У групі наголосили, що застосування реактивних систем залпового вогню та касетних боєприпасів у житлових кварталах "можна розцінити як невиборчий напад і, відповідно, військовий злочин".

"Як мінімум одна з ракет впала, як повідомила нам мешканка Миколаєва, на трамвайній зупинці в районі заводу "Зоря". Судячи з кута, під яким ракета увійшла до асфальту, вона прилетіла з південно-східного напрямку - тобто з боку російських сил", – повідомили у групі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Миколаєві від обстрілу артилерією постраждали понад 60 будинків, - мер Сенкевич

У CIT звернули увагу, що хоча міноборони Росії напередодні анонсувало удари по об'єктах української оборонної промисловості в рамках виконання завдань із "демілітаризації" України, у Миколаєві було обстріляно об'єкти, де взагалі немає потенційних військових цілей (наприклад, зоопарк).

"Ми припускаємо, що як і у випадку з Харковом і Черніговом, після провалу спроб взяти місто з ходу Миколаїв очікують на обстріл і авіаудари, можлива мета яких - зламати опір захисників, не зважаючи на втрати мирного населення", - зазначили в CIT.

Організація Об'єднаних Націй нагадала, що у 2010 році було прийнято Конвенцію з касетних боєприпасів, яка забороняє їх використання, передачу та накопичення. До конвенції приєдналося 110 держав (Росія, як зазначила міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch, не підписала документ).

В ООН розповіли, що касетна бомба є снарядом, який скидається з повітря або запускається із землі. Такий боєприпас розривається у повітрі, випускаючи десятки та сотні дрібніших бомб, здатних покрити територію розміром у кілька футбольних полів. "Це означає, що всі, хто знаходиться на цій території, включаючи мирних жителів, ризикують загинути або зазнати травм", - наголосили в організації. В ООН нагадали, що іноді такі бомби не вибухають відразу, тому вони можуть завдавати шкоди цивільному населенню навіть після припинення бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Хочуть взяти Миколаїв за будь-яку ціну". Рашисти зранку обстріляли 79 бригаду, 8 загиблих - Кім







