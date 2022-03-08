У Росії в обмінниках немає грошей, а курс долара злетів до небес. ФОТО
64 81852
Станом на ранок 8 березня в РФ відкрилися не всі обмінники.
Цензор.НЕТ повідомляє, що у Росії рекордно зросла вартість долара на готівковому ринку з початку війни проти України і досягла позначки в 190 рублів.
Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.
При цьому спостерігається дефіцит валюти, станом на ранок 8 березня в Росії відкрилися не всі обмінники, частина з них порожні. Через санкції в РФ тепер проблеми з покупкою долара.