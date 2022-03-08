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У Росії в обмінниках немає грошей, а курс долара злетів до небес. ФОТО

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Станом на ранок 8 березня в РФ відкрилися не всі обмінники.

 Цензор.НЕТ повідомляє, що у Росії рекордно зросла вартість долара на готівковому ринку з початку війни проти України і досягла позначки в 190 рублів.

Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.

У Росії в обмінниках немає грошей, а курс долара злетів до небес 01

При цьому спостерігається дефіцит валюти, станом на ранок 8 березня в Росії відкрилися не всі обмінники, частина з них порожні. Через санкції в РФ тепер проблеми з покупкою долара.

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Злий Грицько
    Це ще квіточки. От коли в холодильнику воТка та сільоТка пропаде то свинособаки зашевеляться. Хоча.... Вони лайно жертимуть, а все рівно молитимуться на *****
  • olele
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