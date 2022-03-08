У Росії в обмінниках немає грошей, а курс долара злетів до небес. ФОТО

Станом на ранок 8 березня в РФ відкрилися не всі обмінники.

Цензор.НЕТ повідомляє, що у Росії рекордно зросла вартість долара на готівковому ринку з початку війни проти України і досягла позначки в 190 рублів.

Про це свідчать дані моніторингу banki.ru.

При цьому спостерігається дефіцит валюти, станом на ранок 8 березня в Росії відкрилися не всі обмінники, частина з них порожні. Через санкції в РФ тепер проблеми з покупкою долара.

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