Наслідки бомбардування житлових кварталів Сум російською авіацією. ФОТОрепортаж 21+

Вчора ввечері російські фашистські льотчики скоїли ще один злочин проти людяності у Сумах. Було скинуто бомби на житлові будинки на вулиці Роменській та вул. Спартака. Розбір завалів ще триває. Але вже зараз зафіксовано факт загибелі 18 мирних жителів. У тому числі двох дітей.

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Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Загибель мирних сумчан ще й на совісті тих європейських політиків та горе стратегів, котрі досі не прийняли рішення дати нам потужні зенітні ракети, або закрити небо. Я навмисне опублікую тут страшні фото загиблих дітей, щоб Ви показали їх депутатам своїх Бундестагів, Парламентів, Палат Лордів. Нехай знають, що це через їхню нерішучість чи боягузтво щодня в Україні гинуть діти, жінки та старі", - розповів він.

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Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!















