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Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ "кричать" про військові злочини РФ в Україні. ФОТОрепортаж

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Перші шпальти провідних світових видань присвячені висвітленню звірств армії РВ в Україні

Про це повідомила на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук адвокатка, колишня державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015-2019) Агія Загребельська, інформує Цензор.НЕТ.

"Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що? Відомо про десятки дітей, які вже були вбиті під час військового вторгнення, і фактична кількість, ймовірно, буде набагато більшою. Є повідомлення про дітей, які оніміли від шоку та травм від жахливої ​​ситуації навколо них", - цитує Загребельска посла США в ООН Лінду Томас-Грінфілд.

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Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 01
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 02
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 03
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 04
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 05
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 06
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 07
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 08
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 09
Діти гинуть, люди тікають з домівок – за що?: перші шпальти провідних світових ЗМІ кричать про військові злочини РФ в Україні 10

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Топ коментарі

  • Віталій Маркович
    это все за то что не захотели быть такими рабами как они
  • Яр Холодний
    Хай лікуються подорожником і звіробоєм!!!
  • VOLVO XC 70
    УВЕРЕН ЧТО ***** УБЛЮДОЧНОЕ СМОТРИТ НА ОБЛОЖКИ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ И ПОЛУЧАЕТ ЭКСТАЗ И МАСТУРБИРУЕТ...... НАКОНЕЦ ТО СБЫЛАСЬ МЕЧТА ***** ХОТЬ УБИЙЦА ХОТЬ ДЬЯВОЛ..... НО ЭТО ВСЕ О НЕМ...
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