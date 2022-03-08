Воїни 128-ї бригади за допомогою "Байрактара" знищили три російські танки Т-80. ФОТО

Під час бойових дій, коли російську бронетехніку важко дістати з гранатометів чи артилерії, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада задіює дрони "Байрактар" зі споріднених бойових підрозділів. Одне з успішних уражень "Байрактаром" ворожого танкового взводу відбулося вчора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр бригади.

Як зазначається, поцілити з бригадної артилерії три російські танки Т-80, які обстрілювали наші позиції, було неможливо через особливості рельєфу, тому командування 128-ї бригади звернулося по допомогу до розрахунку "Байрактару". Дрон підняли в повітря і за кілька хвилин ціль була знищена протитанковою ракетою з висоти близько двох кілометрів.

На фото – один із уражених танків, наслідок повітряного удару "Байрактару".

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