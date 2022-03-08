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Українські військові знищили екіпаж російського БТР "Ракушка". ФОТО

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У Сумській області знищено екіпаж бронетранспортера "Ракушка". При цьому сама техніка залишилася цілою.

Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" ціла, екіпаж утилізовано. Пішли на перегній", - йдеться в повідомленні.

БТР-МД "Ракушка" - російський десантований плаваючий бронетранспортер. Створений у конструкторському бюро Волгоградського тракторного заводу.

Українські військові знищили екіпаж російського БТР Ракушка 01

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Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів за допомогою ударного безпілотника Bayraktar.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Red_Sky_On
    какой-то говномобиль.....
  • Red_Sky_On
    Дай бог шоб там и экипаж был непростой..... Перегной особо родючий буде!
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