Українські військові знищили екіпаж російського БТР "Ракушка". ФОТО
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У Сумській області знищено екіпаж бронетранспортера "Ракушка". При цьому сама техніка залишилася цілою.
Про це повідомляє УНІАН, передає Цензор.НЕТ.
"Сумщина, БТР-МД "Ракушка" ціла, екіпаж утилізовано. Пішли на перегній", - йдеться в повідомленні.
БТР-МД "Ракушка" - російський десантований плаваючий бронетранспортер. Створений у конструкторському бюро Волгоградського тракторного заводу.
Раніше повідомлялося, що Збройні Сили України знищили зенітний ракетний комплекс "Бук" російських окупантів за допомогою ударного безпілотника Bayraktar.